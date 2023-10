Stáj Andretti uspěla u federace FIA s žádostí o přijetí do F1

Tou další, a všeobecně považovanou za složitější, bude dohoda zejména o komerčních právech na F1 s jejich vlastníkem, společností Liberty Media, a její dceřinou společností Formula One Management (FOM). Pokud by k ní došlo, stal by se tým Andretti jedenáctým účastníkem mistrovství světa. Současné týmy se ale dosud stavěly spíše proti rozšíření počtu účastníků, protože by to znamenalo nižší podíly na právech, pokud by s příchodem nového kandidáta výrazně nevzrostly celkové příjmy.