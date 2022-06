Titul pro ženu v F1? Český podnikatel má smělý plán

Český podnikatel Karel Komárek založil spolu s bývalým závodníkem Davidem Coulthardem iniciativu More than Equal, která chce v budoucnu prosadit ženské pilotky do kokpitů formule 1 a pomoci jim k historicky prvnímu titulu v mistrovství světa. Nezisková organizace s globální působností sdružuje nejen špičkové skauty, ale také fitness kouče, psychology, výživové poradce, trenéry i závodníky. Hlavní aktéři ji dnes představili v Silverstonu, kde se o víkendu pojede Velká cena Británie.

Foto: Chris Helgren, Reuters Ilustrační foto. Foto : Chris Helgren, Reuters

Článek "Ze svých zkušeností v podnikání vím, že pro dosažení rovnosti je třeba dělat mnohem víc. More than Equal je odvážný, ale realizovatelný projekt, který pomůže ukázat, jak velký potenciál v ženách dříme. A přispěje k tomu, že je naplní nejen ve sportu, ale i v byznysu a společnosti celkově," uvedl v tiskové zprávě Komárek, který je zakladatelem investiční skupiny KKCG s hodnotou aktiv přes devět miliard eur. Spolu s Coulthardem bude v nově vzniklé iniciativě členem správní rady. Do mistrovství světa formule 1 zasáhlo v historii 771 jezdců ze 41 různých zemí. Velkých cen se ale zúčastnilo jen pět žen, přičemž pouze dvě se kvalifikovaly a startovaly v závodě. Tou poslední byla Italka Lella Lombardiová v roce 1976. Nově založený program by měl ženám cestu do F1 usnadnit. Foto: Petr Horník, Právo Podnikatel Karel Komárek (vpravo) na archivním snímku s klavíristou Ivanem Klánským.Foto : Petr Horník, Právo "Vždy jsem byl přesvědčen, že má sestra Lynsay Jackson byla větší přírodní talent na závodění než já. Zásadní rozdíl mezi námi byl, že já dostal podporu se jako závodník rozvíjet, zatímco ona ne. Každý talent je nutné podchytit a podpořit v útlém věku a mojí ambicí je, aby každá další Lynsay, která se objeví, měla stejné podmínky prorazit a vítězit ve formuli 1 jako muži," uvedl Coulthard, který vyhrál v šampionátu F1 třináct závodů a v roce 2001 se stal vicemistrem světa. Formule 1 Piquet se Hamiltonovi omluvil za nedomyšlený komentář, který vyzněl rasisticky Hlavním partnerem iniciativy je společnost Hintsa Performance, která rozvíjí schopnosti sportovců a stojí za 16 tituly mistrů světa ve formuli 1. Pomůže závodnicím prostřednictvím moderních tréninkových metod zlepšovat fyzickou či mentální výkonnost. Vedle toho budou jezdkyně součástí stejných fitness či nutričních programů, jako mají k dispozici špičkoví piloti F1. Vedle iniciativy More than Equal funguje již třetím rokem ženská závodní série W-Series, která je součástí víkendů F1. V ní letos startuje i devatenáctiletá Češka Tereza Bábíčková. Formule 1 Formule 1: Program sezony, výsledky a průběžné pořadí

