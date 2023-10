Už zase ten Pérez. Letecký den označil za závodní incident, jenže bude mít Red Bull dál trpělivost?

Zhasla světla, jezdci vystřelili vpřed a Pérez se v nájezdu do první zatáčky dostal na úroveň Charlese Leclerca a Maxe Verstappena. Útočil zvnějšku, jenže strhl volant příliš brzy a střet s Leclercovým kolem jeho monopost vystřelil do vzduchu. Po tvrdém pádu sice ještě dojel do boxů, tam ale za hlasitých nadávek musel mexické snažení vzdát.

„Měl jsem fantastický start a viděl jsem prostor. A i kdybych dnes skončil na pódiu, byl bych velmi zklamaný, že jsem měl šanci se ujmout vedení a nechopil jsem se toho. Musel jsem to zkusit,“ vyprávěl Pérez. „Ale nečekal jsem, že Charles, který neměl uprostřed velký manévrovací prostor, bude brzdit tak pozdě jako já či Max. Nebylo tam místo pro tři auta. Byl to jasný závodní incident. Zpětně ale vím, že jsem se měl ze souboje stáhnout.“

Perez tangles with Leclerc at the start and tumbles out of his home race 💥😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/UmWI6W03c9 — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Ano, je to částečné přiznání viny, protože Pérez se skutečně do zákruty hnal odvážně až zběsile. Tolik toužil doma uspět, až se mu po startu zatmělo před očima. „Hlavně na domácí Velké ceně, na které jsem dvakrát po sobě skončil na stupních, jsem do toho chtěl dát všechno, a tak naplno zaútočil. Z konečného výsledku jsem smutný, ale na druhé straně jsem na sebe hrdý, protože jsem do toho dal všechno. A jsem hrdý i na tým, který po celý víkend odvedl úplné maximum,“ řekl 33letý pilot.

Jenže je otázkou, jak moc je hrdý tým na něj. Šedá eminence stáje Red Bull, poradce Helmut Marko, už říkal: „Měl šanci. Byl to závodní incident, z něhož nemůžeme nikoho vinit. Ale je to škoda, protože jsme na Hamiltona ztratili 19 bodů!“

A to je právě to. Konečná druhá pozice ve světovém šampionátu se pro Péreze otřásá. Už jen to, že se musí při dominanci Verstappena a celého týmu o ni klepat, je na pováženou. Jenže teď se Pérezův náskok na Hamiltona smrsknul na 20 bodů, přičemž kdyby Brit nebyl před týdnem přísně diskvalifikován z Velké ceny USA, už by byl druhý on. A při aktuální síle Mercedesu je Pérez ve vážném ohrožení.

DRIVER STANDINGS



The battle for P2 hots up, while Sainz overtakes Alonso for P4 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/e3DbNRpPy3 — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Přitom není skoro závodního víkendu, na kterém by se nepřetřásala jeho budoucnost. Spekulovalo se dokonce, že by teď v Mexiku měl oznámit konec kariéry, což později lidé z Red Bullu i sám jezdec označili za lež. Antonio Pérez, jezdcův otec, dokonce o víkendu pro rakouskou stanici ORF uvedl: „Checo bude s Maxem závodit v jednom týmu dalších deset let. A za těch deset let by Checo mohl vyhrát i titul.“