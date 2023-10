Verstappen může v Mexiku vyrovnat Prosta, Pérez cílí na domácí triumf

„Je to Checův (Pérezův) domácí závod, takže to pro nás bude něco velkého. Atmosféra je tu vždy úžasná. Mexiko má trať v nejvyšší nadmořské výšce v sezoně. Z hlediska vozů a techniky je to náročnější. Náš RB19 ale byl zatím spolehlivý, takže se těším, co předvedeme,“ řekl Verstappen.