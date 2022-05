Verstappen ovládl Velkou cenu Miami, Leclercovi útok v závěru nevyšel

Verstappen získal 23. vítězství v kariéře a druhé za sebou. O svém třetím triumfu v letošním ročníku rozhodl čtyřiadvacetiletý nizozemský jezdec v devátém kole, kdy se prohnal přes vítěze sobotní kvalifikace Leclerca a udržel vedení až do cíle. Nic na tom nezměnila v závěru snaha monackého pilota, který se snažil využít předchozího vyjetí safety caru.

Při nájezdu do devátého kola však Verstappen na Leclerca zaútočil a dostal se do čela. Monačan poté při nájezdu do jedné ze zatáček probrzdil a ztratil další vteřinu na nizozemského soupeře. Ve 20. kole měl potíže Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, který na okamžik ztratil výkon. Mexičan ztratil na třetího Sainze další tři vteřiny, mohl ale pokračovat dál.