Zemřel pan Red Bull. Proč cpal tolik peněz do sportu a co mu to přinášelo?

Jde o poměrně výstižný příběh, který jasně dokazuje, jak se Mateschitz ve sportu choval. Když vstupoval do jakéhokoliv projektu, měl dvě podmínky – musí v něm pracovat ti nejlepší a musí to nést jméno Red Bull.

Mateschitz totiž sport považoval za skvělý a vidtelný způsob reklamy, do něhož cpal peníze mnohem raději než do obřích billboardů či televizních šotů. A rozhodně jeden z nejbohatších mužů světa nešetřil, protože podle odhadů dává Red Bull na marketing až třetinu svého rozpočtu. Zároveň měl rád inovativní projekty a adrenalinové kousky.

Jenže spasení akrobatických závodů od rakouského miliardáře nepřišlo. Ba naopak, zatoužil po konkurenci, po něčem, co by bylo blíž lidem na zemi, než je vysoko v oblacích vzdálená akrobacie. Po schůzce tehdy Besenyeimu dal úkol: "Pétere, jdi domů a vymysli něco, co bude o hbitosti a rychlosti. Něco, co bude připomínat formuli 1 ve vzduchu."