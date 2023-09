Zkušený právník o Massově žalobě: Nevidím šanci na úspěch

Jste advokát, který velmi dobře zná sportovní právo i specifické řády v motorsportu. Co říkáte na aktuální snahu Felipeho Massy?

Jak je známo z médií, tak uplatnil nárok vůči FIA za údajně zmanipulované výsledky pořadí mistrovství světa. Z právního hlediska k tomu lze říct dvě věci – zaprvé všude existují promlčecí lhůty. A ty jsou dvojího druhu – objektivní a subjektivní. Objektivní běží ode dne, kdy se událost stala, a jsou velmi dlouhé, třeba tři roky, šest let… Říkám to obecně, protože nevím, podle jakého práva jeho právníci nárok uplatňují a v každém je ta doba jiná. Nicméně si neumím představit, že by byla někde patnáct dvacet let. To je nesmysl.

Pak je ta subjektivní promlčecí lhůta.

Ano, ta běží ode dne, kdy se dotyčný o té skutečnosti dozvěděl, což Felipe Massa tvrdí, že bylo letos. Ale ta subjektivní lhůta se musí vejít a napasovat do té objektivní lhůty, což tedy u něj moc nevychází. A pak je ještě druhá věc – kdybych Felipeho Massu zastupoval, tak si nedovedu představit, jak a na čem bych postavil důkazní stránku, protože podle všech vyjádření to stojí na jednom rozhovoru, který učinil Bernie Ecclestone (bývalý boss F1). A je otázka, že když Bernie půjde k soudu, tak jestli řekne stejnou věc, či zda to novinář nezkreslil. Osobně si myslím, že právní nárok moc šancí na úspěch nemá.

Jen připomenu, že Massa se rozhodl konat poté, co vyšel rozhovor, v němž Ecclestone tvrdil, že o úmyslné nehodě Nelsona Piqueta věděl on a tehdejší šéf FIA Max Mosley okamžitě, ale chtěli to kvůli pověsti F1 ututlat. Massa pak poukazuje, že měly být výsledky ze Singapuru anulovány, čímž on by se na konci sezony stal mistrem světa. Jenže Ecclestone už reagoval, že nic takového v rozhovoru rozhodně neřekl.

Massa to musí prokázat, jenže já nevidím jiné svědectví, než je výpověď Bernieho Ecclestonea. Je to tedy tvrzení proti tvrzení a úplně nevím, jestli se dá uspět u jakéhokoliv soudu s tím, že tam přinesete jako důkaz novinový článek. To asi těžko. FIA to jinak řeší standardně přes své právní oddělení a nějakým způsobem komunikuje s právníky Felipeho Massy.

Foto: Michaela Říhová, Právo Felipe Massa ještě coby pilot Ferrari.

Massa říká, že si je úspěchem u soudu poměrně jistý. Ale nemůže to být od něj jen hra?

Někdy se vytahují hrozby žalobami a obrovskými náhradami škod s cílem získat alespoň něco za to, že žalobu vezmete zpátky. Ale jsou to jen spekulace. Samozřejmě když do toho jdete, tak nemůžete říkat, že si nevěříte. Nicméně pokud tam není nějaký skrytý důkaz, o němž nevíme, že ho Felipe Massa a jeho právníci mají v rukávu, tak bych mu moc neradil, aby to vůbec začínal. Skutečně nevidím moc šancí na úspěch. Protože pokud nemá jiný trumf a dojde to k soudu, tak tam Bernie nejspíš zopakuje, že co bylo v rozhovoru, není pravda.

Massa nechce měnit výsledky, ale jde mu o finanční náhradu. Jak se vlastně dají vyčíslit ušlé zisky možného mistra světa?