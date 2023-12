Freestylové Gladiator Games s nášupem. Libor Podmol se předvede jako ve svých nejlepších letech

Kromě zahraničních es, jakými jsou Edgar Torronteras, Dany Torres, David Rinaldo nebo Jason Cesco, nebude chybět ani celá česká špička v čele s Liborem Podmolem. „Skok na dakarské motorce tentokrát nepředvedu, protože motorka už je odeslaná do dějiště Dakaru. Freestyle motokros ale jezdím zpátky na yamaze, jako jsem jezdil ve svých nejlepších letech, takže se lidi můžou těšit na takovej ten můj starej styl,“ láká fanoušky devětatřicetiletý jezdec.

V těchto dnech se Libor Podmol, dle svých slov, topí v molitanu. Vymýšlí a piluje, co českým fanouškům předvede. Toho, že by se při Gladiator Games mohl zranit a přijít tak o start na Dakaru 2024, se však nebojí. „Kdybych nejezdil FMX, tak si Dakar vůbec nemůžu dovolit, obzvlášť letos,“ vysvětluje s úsměvem. A dodává: „Pro freestyle motokros je to svátek, ukázat se v O2 areně.“