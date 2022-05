Sporný finiš, dohady o titulu. Čechům zbylo stříbro, na nejvyšším stupni jásali Němci

"Kluci podali fantastický výkon," hodnotil manažer českého týmu Zdeněk Schneiderwind. "Už po základní části měli stejně bodů jako domácí a postupovali přímo do finálové jízdy. Do ní se ještě kvalifikovali z tzv. poslední šance Francouzi. Finále bylo hodně tvrdé, řekl bych, že někdy až na hraně, ale takové jsou závody," pokračoval manažer.

Mnoho diskusí však vyvolala skutečnost, že Málkův útok na Francouze v cílové rovince se zdál být úspěšný. Pokud by se to potvrdilo, bral by český tým zlato, protože druhý jezdec domácích Fienhage přijel do cíle až pátý.