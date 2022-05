Favorit doma vyhořel. Ani 50 tisíc diváků ho nedohnalo do finále, v Praze slibuje odvetu

V polské metropoli mu to nevyšlo už tradičně. Nakonec v truchlivou záležitost se pro něj změnilo představení v elektrizující atmosféře před hledištěm s více než 50 000 zprvu nadšenými, ale nakonec zklamanými fandy. Ani početné davy nepomohly k tomu, aby Zmarzlik dosáhl na kýžený triumf na Národním stadionu. Ještě nikdy tu nevyhrál...

Přitom dlouho to pro něj tentokrát vypadalo skvěle. Druhé místo v osudné jízdě by ho posouvalo do finále společně s pozdějším vítězem Frickem z Austrálie, ale zčista jasna přišel kiks v jedné ze zatáček a na postupovou pozici se posunul Švéd Lindgren. Publikum vydechlo zklamáním. „Všechno bylo dobré. Ve třetím kole semifinále (ze čtyř) ale přišla evidentní chyba," povzdechl si opakovaně nad faktem, že ve varšavském luxusním sportovním chrámu ještě nikdy netriumfoval.