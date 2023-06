Čeští mladíci doma neuspěli, stupně vítězů obsadili Poláci. Czerniak triumf věnoval dědovi

Chlupáč má právo účasti ve všech třech dílech MS a chtěl by patřit do jeho elitní šestky, jenže pátečním večerem se protrápil. „Nějak jsme se minuli s nastavením motocyklu, na tvrdé dráze jsem dost zaostával. Ani jsem to psychicky před domácím publikem nedával, a to mě mrzí moc," litoval.