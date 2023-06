Milík chce předvést letošní pohodu i natěšené Markétě

V tom roce 2017 vyhrál i pardubickou Zlatou přilbu. „Podepsalo se to na mně tehdy, že jsem trochu usnul na vavřínech a měl dojem, že už nemusím pro úspěch nic dělat. Přestal jsem být hladový," líčí Milík, jenž si analyzoval zpětně závody z předchozích let a objevil křečovitost ve stylu jízdy. „Až moc jsem nad vším přemýšlel a nebyl na dráze uvolněný," prozrazuje.

„Letos jsem začal závody brát s větší pohodou a chci to ukázat v sobotu i natěšené Markétě, kde má být téměř deset tisíc fanoušků. Nenakládám na sebe takový stres, spíš si plošinu užívám. Vždycky mi to šlo nejlépe, když jsem v rohu dílny zabalil motorku a jel závodit pro radost, tohle je osvobozující," vypráví aktuální česká jednička, která pravidelně boduje v polské lize v barvách Krosna.

Doslova pak září ve švédské lize. „S klubem Piraterna Motala, kde se mnou jezdí i polští bratři Pawličtí, vedeme tabulku. Tím, jak se mi letos prakticky na všech frontách daří, tak drží i hlava. Psychická pohoda je děsně důležitá. Okolnosti jsou mi nakloněné, celé to je jen na mně," říká český plochodrážník, jenž dostal i jednu z pěti divokých karet do celého seriálu ME.