Chybí podpora od státu. Zmizí po MotoGP z Česka další světové podniky?

Finanční trable má i Grand Prix na ploché dráze v Praze či slavná Barum rallye ve Zlíně, která by mohla vypadnout z kalendáře mistrovství Evropy. Přitom ještě před pár měsíci mluvil prezident Autoklubu Jan Šťovíček o tom, že by si Barumka zasloužila povýšení do mistrovství světa WRC.

"Stav, který je nyní, je pro velkou část našich pořadatelů neúnosný i likvidační. Chápeme, že v současné situaci nám Národní sportovní agentura (NSA) nemohla více pomoct, ale poprvé se nám stalo, že jsme nedostali prakticky vůbec nic," stěžuje si Šťovíček.

Rozpočet NSA pro rok 2022 je 4,6 miliardy korun, tedy o 1,3 miliardy méně než loni. I proto agentura výrazně seškrtala podporu významných sportovních akcí z loňských 250 na letošních 107 milionů korun a třeba pořadatelé motoristických podniků dosáhli na jedinou dotaci – závod motokrosového mistrovství světa v Lokti získal 3,5 milionu korun.

Loni přitom motoristické akce dostaly celkově desetkrát víc!

Pořadatelé – podobně jako to roky opakovali v Brně – argumentují, že motoristické podniky generují díky návštěvníkům a jejich útratám příjem do státního rozpočtu. Podle analýzy společnosti Economic Impact to v roce 2020 dělalo až 2,9 miliardy korun.

Foto: www.speedway-prague.cz Zaplněný pražský stadion, ilustrační foto.Foto : www.speedway-prague.cz

"A my chceme po státu jen kousek z toho, co sportovní akce přináší. Nejedná se nám ale jen o motoristický sport, ale o celý sport. Chceme, aby do sportu šla vyšší částka, aby se stát choval jako obchodník, Každá akce přináší prostředky do rozpočtu. Potřebujeme ale pomoct, jinak akce z České republiky zmizí," uvedl Jan Regner, šéf Barum rallye.

Jedinou šancí, aby podniky ještě dodatečně finanční podporu získaly, je, že dojde k navýšení rozpočtu NSA o 550 milionů korun, které má projednávat vláda. Agentura by pak mohla vypsat další kolo dotačního programu pro organizátory. Na druhou stranu se NSA v případě půlmiliardové balíku bude primárně snažit zmírnit dopady drahých energií na kluby.

„Loni jsme hrdě prezentovali, že jsme se dohodli s promotérem na spolupráci a stát nám pomohl. Letos jsme nedostali ani korunu. Nejhorší ale je, že se informaci dozvídáme měsíc před akcí a ani jsme se nedozvěděli, proč peníze nedostaneme," řekl Zajíček z Autodromu Most.