Šťovíček: Hamilton asi dostane pokutu. Do Česka chci šampionát WRC

Jaká proměna organizaci nyní čeká?

S odchodem Jeana Todta končí jedna epocha. Byl zvolen nejen nový prezident, ale také noví viceprezidenti a Světová rada, takže lze očekávat zásadní změny. Poprvé v historii není prezidentem Evropan. Muhamad je závodník, byl 14krát mistrem Středního východu v rallye a má ke sportu blízko, stejně jako další lidé. Jde také o nástup nové generace, prezidentovi je 60 let, což oproti odcházející vládě, kde většině bylo 75 a víc, je mladík. A jsou teď před námi obrovské výzvy.

Jaké?

Je nutné se vypořádat s přechodem na elektromobilitu. Zároveň je prioritou, aby se motorsport stal dostupnějším, protože je drahý a my chceme vymyslet něco, co by za několik tisíců euro mohlo být skoro pro každého vstupenkou do velkého motorsportu. Jednou z těch vstupenek jsou samozřejmě pro okruhové závody motokáry, ale my máme silnou disciplínu autokros a juniorské bugyny, ve kterých začínají děti od čtyř pěti let. To nikde na světě není a my Češi tím vzbudili pozornost. Spousta lidí má o tuto myšlenku zájem a my ji chceme propagovat a exportovat. Dětské bugyny nejsou drahé a je to skvělá průprava pro disciplíny, jako je rallye. Když v nich dítě začne v šesti letech, může klidně jednou jezdit rallye, což už je světový fenomén.

Zeptám se na elektromobily. Ryzí fanoušci nejsou z elektrických sérií nadšení. Chybí jim klasický zvuk motorů.

Protože většina z nás ze Světové rady z motorsportu přichází, tak představu fanoušků chápeme. Muhamad byl v létě na zlínské Barumce, kde asi 15 elektrických aut jelo večerní erzetu. A byl to strašný propadák, dokonce lidi pískali a bučeli, když auta projížděla. Ano, onen přechod je samozřejmě nezbytnou věcí, klimatická hrozba tu je, avšak rychlost, která byla nastoupená, je příliš vysoká. Myslíme si, že společnost ani technologie ještě na to nejsou připraveny. Bude tedy tendence přechod zpomalit. A rovněž musíme hledat alternativy k elektrifikaci. Ve hře jsou syntetická paliva, která by umožnila dál fungovat spalovacím motorům, aniž by zanechávala uhlíkovou stopu. Už se to zkouší v závodech kamionů.

Jaká bude vaše agenda ve Světové radě a čím můžete přispět českému motorsportu?

Světová rada řídí motosport, schvaluje pravidla, kalendáře i to, kde se jaké podniky pojedou. A taky obsazuje komise pro jednotlivé disciplíny. Počítám, že dostaneme víc českách lidí to těchto odborných komisí. Máme kvalitní lidi, kteří by to mohli dotáhnout až na úroveň šéfů komisí. Třeba autokros je naše národní disciplína, podobně závody do vrchu. A pak je tu příležitost dostat do Česka nějaké další světové podniky, protože máme spoustu evropských závodů, ale na světové úrovni máme pouze závod cestovních vozů v Mostě. Mně by se moc líbilo, kdyby se v Česku jelo mistrovství světa v rallye, tedy WRC. Není to nedosažitelné, je to otázka lobbingu, diplomacie a samozřejmě peněz. Ale z pozice, kterou jsme ve FIA zaujali, se to věřím do dvou tří let povede.

Že by Barum rallye povýšila do WRC?

Ano, dovedu si to představit. Ta myšlenka už tu byla letos, ale nepovedla se úplně rozvinout. Barumka i třeba Bohemka na to určitě pořadatelsky mají, jen jde o protažení kilometráže, což by už u Barumky nebylo tolik. Máme zkušené pořadatele, kteří by byli schopni podnik mistrovství světa dělat a upřímně řečeno, když vidím některé stávající podniky WRC, tak by je naši pořadatelé uspořádali lépe a kvalitněji.

Hned po volbě nového prezidenta se řešilo, zda Lewis Hamilton dostane nějaký trest za to, že se neúčastnil slavnostního galavečera FIA, kam podle pravidel měl dorazit. Bude potrestán, nebo mu bude udělena „amnestie"?

Amnestie ne. Nový prezident má názor, že pravidla platí pro všechny. A není to jen o něm, ale i samotný Mercedes poslal na galavečer jen technického zástupce, nedorazil ani šéf stáje Toto Wolff. Co bylo nepříjemné, že Mercedes neposkytl vítězný vůz z Poháru konstruktérů. To považuji až za nedůstojné. Tušil jsem, že Mercedes se s výsledkem mistrovství smíří a nebude podávat odvolání, ale čekal jsem, že bude i na výši. Myslím si tedy, že pokuta padne. Ale v F1 je tolik peněz, že jakkoliv nám bude připadat veliká, tak tým a jezdec ji zaplatí. Jsou za gesto, které udělali, připraveni nést následky.

Zůstane „jen" u pokuty? Hamiltonovi hrozilo, že by mohl přijít i o několik míst na startu příštího závodu v nové sezoně.