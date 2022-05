Drsný Dán se znovu připomenul fandům. Po další hrůze skončil v nemocnici

Z nejhoršího už je venku, čeká ho rekonvalescence. Ale fanouškům pořádně zatrnulo. Věhlasný dánský drsňák Nicki Pedersen zažil další těžký pád, po kterém musel s řadou šrámů do nemocnice. Teď už legendární trojnásobný mistr světa vyhlíží návrat na plochodrážní ovály. Za nic na světě nechce do sportovní penze. Co na tom, že mu je už pětačtyřicet.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nicki Pedersen na archivním snímku během Grand Prix.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

