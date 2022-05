Tři Češi ve finále! Jedinečná šance na velký výsledek

Jedna z generálek je čeká tuto sobotu při semifinále ME družstev do 23 let na dalším domácím oválu v Pardubicích, kde budou bojovat o postup mj. proti silným Britům. Za ty pojede i Dan Bewley, stálý účastník seriálu Grand Prix. Vítězný tým postoupí do říjnového finále v Krakově.