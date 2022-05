Pozdvižení. Mezi nažhavené mladíky vletí ambiciózní juniorka

Není to vtip, ani nějaké prázdné gesto. Budí pozornost. Ve dvaceti má mladá Němka podle odborníků dost ostré lokty a odvahu, aby nezůstávala na chvostu výsledkových listin. Není divu plochou dráhu má dcera bývalého jezdce zejména na ledových oválech Jürgena Liebmanna v rodině.

K účasti mezi elitou jí pomohl úspěch českého tria v kvalifikaci. Do finále prošli přímo sportovní cestou Jan Kvěch, Petr Chlupáč i Daniel Klíma. „A další konkurence schopné borce teď nemáme," vysvětluje ředitel pražské GP Pavel Ondrašík, proč mohli organizátoři hledat obsazení divoké karty v cizině. V sousedním Bavorsku. Česko díky nápadu pražských organizátorů zažije okamžik, který se zapíše do historie MS na ploché dráze.

„V Praze začíná nová éra a věříme, že tento krok povede k posílení postavení žen v plochodrážním sportu," říká Ondrašík, ač ví, že pro dívku to při drsných soubojích vůbec není jednoduché. Spíše mnohem složitější než třeba v jiných motoristických disciplínách.

Závodnice mezi muži v minulosti většinou zůstávaly daleko od úspěchů, ojedinělé pokusy končily velmi záhy. Liebmannová ovšem prošla německou kvalifikací, udatně pak bojovala v lotyšském Daugavpilsu o finále, jen pár bodíků jí chybělo k postupu do celé juniorské třídílné série. Nakonec se sveze alespoň v Praze 27. května.

Podle prezidenta Autoklubu České republiky (AČR) Jana Šťovíčka rozhodnutí české strany ocenil i prezident Mezinárodní motocyklové federace (FIM) Jorge Viegas. "Je to historický okamžik. Snažíme se podporovat zapojení žen do motorsportu. Málokdy se ale stane, že se to podaří až na úrovni mistrovství světa," poznamenal na jedné z předzávodních tiskových konferencí Šťovíček.