König pokračuje v superbikovém MS, podepsal roční smlouvu

Na pokračování v šampionátu se König těší, radost má i ze změn v týmu. Aktuálně se již ve Španělsku účastní předsezonních testů. "Je to skvělé. Nového technického ředitele znám z kategorie do 300 ccm. S českými mechaniky se znám odmalička, mám s nimi parádní vztah. Atmosféra v týmu je úplně jiná a mám z toho radost," řekl pražský rodák.

König musel ke startu v MS splnit Čihákovu podmínku a začít studovat vysokou školu. "Miloš je ostrý manažer a vím, že to myslí se mnou dobře. Trochu mě překvapilo, jak si trval na svém. Beru také v potaz, že to nebylo fér, když jsem mu to zamlčel. Tímhle to napravím a budu se snažit pilně studovat a dobře závodit," uvedl König, který nastoupil na dálkové studium na NEWTON University.