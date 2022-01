König se na Vánoce dozvěděl, že pojede MS superbiků a byl v šoku

Jde o významnou událost, neboť König poskočil do superbiků z nejslabší třídy šampionátu Supersport 300, což se ještě žádnému jezdci nepodařilo. Je to podobný přesun, jako kdyby se jezdec v klasickém mistrovství světa přesunul z Moto3 rovnou do MotoGP.

"Dozvěděl jsem se to na Štědrý den, když mi to zavolal můj trenér a manažer Miloš Čihák. Reakce na to byla: no, do prd... Dal mi ten nejkrásnější dárek. I když je to velký skok, smysl dává. Litrové motorky mi sedí a věřím, že to zvládnu," řekl König ve čtvrtek v Praze po podpisu jednoletého kontraktu.