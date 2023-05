König závod v Barceloně po nehodě nedojel. Motorka mě vypálila na Mars, říkal

Vše vypadalo dobře. Ve druhém tréninku totiž König v Barceloně předvedl parádní výkon. Dostal se v něm na sedmnácté místo a ztratil méně než dvě vteřiny na šampiona Alvára Bautistu. „Byl to asi můj nejlepší pátek, co jsem v superbicích. Potěšilo to celý tým. Navíc motorka chovala dobře, jen to tady kvůli vysokým teplotám hodně klouže," popisoval rodák z Prahy, který se těšil na sobotní závod. Do něho vyjížděl z předposledního 23. místa.

„V prvních kolech jsem se snažil být trochu agresivnější. Ve druhé zatáčce jsem předjel Toma Sykese a pak španělského mistra superbiků Lopese, který mi to pak vrátil na rovince," popsal úvod závodu König. Jeho další naděje zhatil pád. „Nechápu, co se stalo. Motorka mě najednou vyhodila. Pád nebyl moc bolestivý, ale mám podvrknutý kotník. Zlomené to naštěstí není, ale je to pěkně nateklé a uvidíme, jestli to vůbec dáme zítra do boty. Nohu každou půlhodinku leduji," tvrdil jediný český jezdec v MS superbiků.

V prvním závodě ve Španělsku došlo celkem k šesti pádům, po několika kolech se muselo vše restartovat. „Byl tam souboj s Lopesem o pozici a věřím, že by byl Oliver schopný být silný ke konci závodu. Bohužel přišla chyba. Za mě je to i tak určitě posun oproti Assenu, co se týče jízdy. A ty čáry v datech už se hodně blíží Jonathanu Reovi," hodnotil druhý den v Barceloně Ondřej Ježek, který Königovi pomáhá z pozice rider coache. O tom, zda český jezdec na kawasaki nastoupí do nedělního programu, se rozhodne až ráno.