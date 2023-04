Königa čeká v Assenu novinka. Rychlejší superbiková motorka se ale ještě skládá

Rodák z Prahy má za sebou v této sezoně dva závodní víkendy v Indonésii a v Austrálii. Zatím nejlépe skončil na 17. místě. Naposledy do závodu ani nevyjel kvůli technické závadě jeho motorky na startovním roštu. I proto tým Orelac Racing Movisio vyvíjel maximální aktivity, aby pro závodníka zajistil novou motorku. „Situace na trhu s díly je taková, že se na všechno dlouho čeká. Podařilo se sehnat nový podvozek. Nová kawasaki by měla dorazit do Itálie, poté jí budeme upravovat," uvedl manažer českého závodníka.