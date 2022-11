Königa čekají poslední letošní závody. V Austrálii se bude jednat o jeho budoucnosti

Jeho patnácté místo v minulém víkendu v Indonésii ukázalo, že o bodovaných pozicích nemusí jen snít. „Až mě samotného opravdu překvapilo, jak byly ohlasy pozitivní. I když šlo vlastně jen o jeden bod, tak to hodně lidem udělalo radost. Děkuji všem, co mi napsali a podpořili mě. Moc si toho vážím," dodal český jezdec a letošní nováček nejvyšší kategorie.

V Austrálii se už byl projít po trati a za sebou má dva tréninky. V nich na špičku neztrácel víc než tři vteřiny. „Dostal jsem nějaké rady od Jonathana Ree. Je to rychlá a krásná trať. Jen klokany jsem ještě neviděl," uvedl v tiskové zprávě pro média český závodník.

Nespokojený je zatím Königův tým s jedinou věcí. „Ukrutně tady fouká, což bude dělat problémy zejména na cílové rovince. Tam se dosahuje rychlosti kolem 300 km/h. Nebude to nic jednoduchého při takových poryvech větru. Přáli bychom si, aby zopakoval výkony z Indonésiie" konstatoval Miloš Čihák, zkušený manažer a CEO Movisio Racing. V Austrálii bude právě on jednat o další budoucnosti Königa ve španělském týmu a v MS superbicích. „Po víkendu by mělo být jasno," dodal.