Krutá rána, velká šance je pryč. Český jezdec ukončil sezonu

Přitom toho po parádním druhém místě na Tomíčkově memoriálu ještě tolik v letošním roce mohl stihnout. Závěr polských ligových soutěží, finiš mistrovství ČR a hlavně velkou šanci svézt se v sobotu znovu v Grand Prix místo zraněného Dána Anderse Thomsena. Jenže o šanci zkusit si v Toruni boj s nejlepšími ztratil. Přitom by se mu to náramně hodilo už proto, že pro příští sezonu je na dobré cestě, aby byl stálým účastníkem seriálu.

„Uvidíme, co se stane. Budu čekat. Pokud bych se dostal do Grand Prix, měl bych velkou radost. Bylo by to dobré i pro českou plochou dráhu,“ říká Kvěch, jenž se může stát prvním českým stálým účastníkem MS od Lukáše Drymla v roce 2008. V Toruni se rozhodne i v souboji o titul. Průběžné pořadí vede Polák Bartosz Zmarzlik o šest bodů před Švédem Fredrikem Lindgrenem.