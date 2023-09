Skandál! Krádež? Žádné šampaňské, diskvalifikace místo oslav titulu. A také děsivý pád s českou stopou

Co vlastně Zmarzlik provedl? Jak to, že do tréninku a kvalifikace vyrazil v nepatřičném oblečení? „Účastnil jsem marketingových akcí, které končily těsně před kvalifikací. Po návratu do autobusu (v kterém má zázemí) jsem instinktivně vzal kombinézu, která se ukázala jako špatná. I přes chybu mi rozhodčí povolil trénink. Nikdo nehlásil žádné problémy před, během a ani po kvalifikaci (což mě samozřejmě neomlouvá). Na soutěž už jsem měl připravený správný kevlar,“ líčil dále.