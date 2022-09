Logistický problém. Zlatou přilbu asi nepojede obhájce prvenství

Nabitý závodní program patrně neumožní v neděli obhajovat prvenství Dudkovi. "V pátek by měl jet (v Pardubicích) závod mistrovství Evropy, v sobotu pak v Čenstochové, v pondělí ho ale čeká ve Švédsku finále ligy, takže má tenhle logistický problém, na 90 až 95 procent proto v neděli v Pardubicích nebude," uvedl tiskový mluvčí závodu Petr Moravec.

"To je také důvod, proč zůstávala jedna pozice ve startovní listině ještě volná, ale začali jsme jednat s Januszem Kolodziejem, jenž vévodí pořadí závodů mistrovství Evropy. Vypadá to, že právě on nakonec Dudka zastoupí. Jisté je, že na té pozici bude rozhodně velmi kvalitní závodník," ujistil Moravec.