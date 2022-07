Na kapačkách a s angínou. Talent Juránek přesto pomýšlí na bednu

Progres chce ukázat před domácím publikem v Mostě, byť ho brzdí velké zdravotní problémy. "Od pondělí se potýkám s angínou, jsem na antibiotikách a snažím se uzdravit. Chci být na závod co nejvíce ready," popisoval Juránek, který byl také na kapačkách. „Chodil jsem na ně, abych do sebe dostal co nejvíce vitamínů a minerálů. Věřím, že v pátek budu už skoro na sto procent," vykládal už ve čtvrtek a neodpustil tradiční procházku po mostecké trati. „Vždycky to musím před závodním víkendem provést."