Nehorázné, pustili se Poláci do českého reprezentanta. Vina není na mé straně, bránil se

Ostrý souboj, předčasný konec českých nadějí a pak razantní slovní reakce. To vše se odehrálo v rámci desáté jízdy dalšího podniku ME plochodrážníků v Güstrowě. V hlavní roli český jezdec Jan Kvěch... Z jízdy vyloučený, protože ´odložil´ motocykl s defektem do dráhy soupeřům. Bráni se ale, že se ničeho tak strašlivého nedopustil.

Foto: Robert Procházka, Právo Český plochodrážník Jan Kvěch na archivním snímku.