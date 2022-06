Všechno dolů. Nevídaná oslava premiérového triumfu

„Mimo seriál už jsem to jednou předvedl, když jsem poprvé vyhrál dánské finále! Bylo to týmovém závodě v Munkebu. Já a moji spolubojovníci jsme si řekli, že bychom se měli svléknout a odjet tak jedno kolo pro živé televizní vysílání. Tak jsme to udělali a objevili jsme se v největším sportovním programu v Dánsku. Vyhrál jsem tenkrát cenu za nejlepší oslavu," pokračoval, ale sobotní vítězství v Polsku musí řadit ještě mnohem výš. „Je to úžasný pocit vyhrát Grand Prix na dráze mého domovského klubu. Jsem ohromen."