Zlatou přilbu získal poprvé v historii Fin. Češi v Pardubicích vyhořeli

Nejlepší domácí plošináři Václav Milík i Jan Kvěch sice byli nasazeni přímo do čtvrtfinále, jenže tam jejich cesta skončila. „Moc jsem chtěl uspět, jenže byla to katastrofa. Zklamání pro mě osobně i pro těch šestnáct tisíc lidí, kteří přišli do hlediště, chtěl by se všem omluvit,“ mrzelo Milíka, když nezvládl přímý souboj o postup mezi elitní dvanáctku s Britem Ellisem, jenž nakonec ovládl malé finále.