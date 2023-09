Zmarzlik je počtvrté mistrem světa na ploché dráze, Kvěch pojede příští rok MS

Osmadvacetiletý úřadující šampion Zmarzlik bojoval o titul se Švédem Fredrikem Lindgrenem a do posledního desátého závodu sezony vstupoval s náskokem šesti bodů. Oba aspiranti na celkové prvenství postoupili v Toruni do finále, v němž vzal domácí jezdec švédskému soupeři teoretickou naději na titul jednoznačným vítězstvím. Lindgren by slavil titul pouze tehdy, pokud by finále vyhrál a Zmarzlik skončil poslední čtvrtý.