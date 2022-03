"Okradený" Hamilton je zpět. Silnější a toužící po pomstě. Uvidí Verstappen jen jeho výfuk?

Dál patří do ansámblu formule 1 a od neděle načne další pouť za osmým - rekordním - titulem mistra světa. Teď jich má sedm stejně jako legendární Michael Schumacher. Ovšem muž, který býval králem sociálních sítí, se po prosincovém infarktovém závodu v Abú Zabí ztratil z veřejného života.

Dva měsíce jeho účty mlčely, spekulace o jeho pokračování rostly. To vše navíc odstartoval jediný krátký rozhovor z cíle podivné Velké ceny Abú Zabí, v němž Jensonovi Buttonovi na otázku, zda se pokusí získat v příští sezoně titul zpět, odpověděl: "To teprve uvidíme."

"Ve sportu, který jsem celý život miloval, jsem se dostal do bodu, kdy jsem ztratil víru v jeho spravedlivost. Nikdy jsem neřekl, že skončím, ale prožíval jsem těžké časy a potřeboval jsem se od toho všeho trošku vzdálit. Nicméně na konci každé sezony se vždy vynoří otázka, zda chcete investovat čas a úsilí, které jsou třeba na to, abyste se stali mistrem světa. Hodně lidí netuší, co všechno je potřeba k tomu, abyste vyhráli," vysvětloval Hamilton.