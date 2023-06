Formánek a Basz mají z Francie důležité body

První závod, který rozjížděl Formánek, skončil pro tým těsně pod stupni vítězů. V neděli pak měl po velmi dobrém startu Basze tým nakročeno k zisku poháru za pódiové umístění. Do hry ale vstoupil safety car, který smazal celý náskok. V první půli ho vybudoval Basz, který se pohyboval na 2. a 3. místě v absolutním pořadí.

„Bohužel jsme měli smůlu, ale to je prostě závodění. Je škoda, že si pohár nevezeme, na druhou stranu vezeme velmi důležité body," hodnotí Jiří Mičánek jr. s tím, že start sezony přinesl neuvěřitelně silnou konkurenci. Napříč kategoriemi se na Paul Ricard představilo 48 aut, což je číslo na hranici propustnosti trati.

Mnohem těžší konkurence překvapila i Bronislava Formánka. „Je tam proti loňsku hodně aut a hodně velmi rychlých pilotů. V tomto bude jiná sezona. Čekal jsem, že to budeme mít v boji o pódium snadnější, ale o to víc nás to teď motivuje," hodnotí Formánek.