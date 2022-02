Kdo bude jezdit za Charouzův tým? Jedno z nejzvučnějších jmen v mistrovství světa!

Spokojený s příchodem Fittipaldiho je i majitel týmu, bývalý vynikající závodník na okruzích, Antonín Charouz. „Tým a já jsme potěšeni, že můžeme v nadcházející sezoně opět pracovat s Enzem. Loni dokázal, že si zaslouží šanci postoupit do F2, a to i přes smůlu, která ho postihla v Džiddě. Teď, když je zpátky a ve formě, jsem si jistý, že jej to bude motivovat dál, aby ukázal, čeho je schopen," prohlásil Charouz.