Lacko se s Buggyrou přece jen představí v závodě ME tahačů v Mostě

Málo platné, bez české účasti by nebyl tradiční podnik úplný. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout s týmem Buggyra ZM Racing na jeho účasti na tradiční Czech Truck Prix. Fanoušci tak na startu uvidí českého zástupce Adama Lacka. Bude to skvělá příležitost pro všechny milovníky motorsportu, jak si užít konec prázdnin," raduje je Josef Zajíček, předseda představenstva Autodromu Most, v tiskové zprávě.