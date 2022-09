Pouhý týden po Mostu následuje Zolder, kde se často bourá

Trať známá dříve i z kalendáře formule 1 je tradičním dostaveníčkem šampionátu. A také místem, kde se na úzké startovní rovince často bourá. „Zolder je pro nás každý rok velká výzva. Specifický okruh, kde se hodně špatně předjíždí. Proto musíme zapracovat na kvalifikaci, kde máme co zlepšovat," předesílá Jan Kalivoda, šéf komunikace Buggyry.

„Dvě druhá místa v Mostě byly super výsledek, na který chci teď o víkendu navázat. Zolder je rychlý, technický a nebezpečný, proto ho mám moc rád. Bude to hodně o brzdách a akceleraci, v obou případech se jedná o moje oblíbené disciplíny. Pro konečný výsledek bude důležitý dobrý start do závodu," líčí 37letý jezdec.

Jeho o 16 let mladší týmový kolega Téo Calvet se po Mostě veze na vítězné vlně. V Promoter's Cupu, který je jeho letošním hlavním cílem, dvakrát vyhrál a vrátil se do průběžného vedení.

„Cíl je jasný, navýšit náskok na Jamieho Andersona v Promoter's Cupu. Udělám vše, co bude v mých silách. To znamená hlavně dobře zajet hlavní závody, kde je k mání více bodů. Snad se vyhnu strkanicím a následnému poničení tahače. Kvůli tomu jsem letos přišel už o dost bodů. Chci dovézt svoji Bugygru do cíle celou a bez defektu," usmívá se Francouz.