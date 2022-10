Tomeček byl počtvrté nejrychlejší mezi kamiony na Africa Eco Race

"Je úžasné, že jsem opět mohl dojet do Dakaru. Dovolím si říct, že jsem si to užil s velkým U. Dva roky jsem na to čekal, byl jsem v Arábii jako rychlá asistence a Afrika je jiná. Má duši, svobodu," řekl Tomeček, jenž závodí se starým "mechanickým" modelem Tatry 815. "Je tady spousta nadšených lidí, kteří bohužel nejsou tak bohatí jako my. Každému Evropanovi bych ale přál, aby to poznal a viděl, že se nemáme až tak špatně," podotkl Tomeček, jenž v Africe absolvoval i původní klasické Dakary.