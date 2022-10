Red Bull označil trest od FIA za drakonický, rivalové s ním nesouhlasí

"Myslím, že je přehnané popisovat to jako drakonické. Snížení času v aerodynamickém tunelu vás omezuje při vývoji konceptu, ale současné předpisy máme velmi dobře prozkoumané," řekl Showlin. "Určitě musíte být efektivnější, ale pokud by měl být rozdíl půl sekundy, tým by byl odsunut na konec startovního roštu a měl více než třicetisekundovou ztrátu v cíli. To není tenhle případ," doplnil Showlin s tím, že by ztráta mohla pohybovat v rozmezí jedné či dvou desetin sekundy.