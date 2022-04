Potupený Hamilton dostal od Verstappena celé kolo. Na titul už nemám, řekl pak

Po čtyřech závodních víkendech se tak britská hvězda krčí až na sedmém místě pořadí, na vedoucího lídra Leclerka, který navíc klání v Itálii poněkud zpackal, ztrácí propastných 58 bodů.

A co víc - nakládá mu jeho nový týmový kolega George Russell, jenž ho ve třech ze čtyř závodů porazil a především jako jediný pilot v šampionátu dojel zatím pokaždé v první pětce. Ano, Mercedes po změně pravidel zjevně ztratil ze své předchozí dominance, ale 24letý Russell dokazuje, že i tak se dá přiblížit stupňům vítězů. Byť namítá: "V těch čtyřech Velkých cenách nám různé okolnosti hrály do karet a my měli štěstí."

Jenže jeho výsledky, kdy dokáže vymačkat z vozu maximum, vedle Hamiltonova trápení jsou do očí bijící. V Imole byl Hamilton víc než půlku závodu zaseklý za Pierrem Gaslym (AlphaTauri), kterého ani se systémem DRS nedokázal předjet. A v 41. kole musel dokonce strpět ponižující moment, když na něj stewardi mávali modrými vlajkami, aby uhnul rychlejšímu Verstappenovi, který mu nadělil kolo. "Celou sezonu jsou pomalí, takže nevidím nic, z čeho bych měl být nadšený. Občas se to stává," komentoval to Verstappen diplomaticky.

Když pak Hamilton projel cílem, v týmové vysílačce uslyšel hlas šéfa stáje Mercedes Toto Wolffa. "Lewisi, promiň, s čím jsi dnes musel jezdit. Vím, že je to neovladatelné. Byly to strašné závody a my si nezasloužili takový výsledek." Hamilton jen odvětil: "Netrap se."

Vyvstala tím zajímavá otázka, zda by se Wolff před rokem či dvěma podobně omlouval Valtteri Bottasovi, věrnému pobočníku Lewise Hamiltona, kdyby Fin dojel 13., zatímco Hamilton těsně za stupni vítězů. Odpověď je asi jasná, ale Nico Rosberg, jenž s Hamiltonem v týmu jezdil, přidal: "Wolff říká: Lewisi, není to tvá chyba. To je rozumný přístup, byť ne tak úplně pravdivý. Russell ve stejném autě skončil čtvrtý, tudíž je Lewis výrazně podepsaný pod tento výsledek. Je ale důležité a klíčové, aby Lewis během celé sezony nepřestával být motivovaný."