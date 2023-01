Česká dominance na Dakaru. Macík vyhrál úvodní etapu, Loprais druhý a Valtr čtvrtý

Po 22 letech to na Dakaru zase může být ve třídě kamionů pro Čechy zlatý ročník, zvlášť když kvůli ruské agresi na Ukrajině na startu chybí roky dominantní stáj Kamaz. A čeští piloti zatím za uvolněným trůnem kráčí suverénně, vždyť Martin Macík po sobotním prologu ovládl rovněž úvodní etapu. Do cíle dojel s náskokem pěti minut a 46 vteřin před druhým Alešem Lopraisem. „Startovali jsme až ze 71. místa a vadily nám buggyny, které nám prášily, ale nakonec uhnuly, tak jsme mohli letět až do cíle. Byla to vypalovačka tři a tři čtvrtě hodiny a 367 kilometrů, což je průměrná rychlost skoro sto kilometrů,," uvedl nadšený Macík v cíli.