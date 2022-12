Neodsoudili válku, a tak má modrá armáda kamazů na Dakar vstup zakázán. Trůn se tím otevřel i Čechům

V kategorii kamionů, která je od Lopraisových i Moskalových časů pro Čechy tou nejúspěšnější, jsou totiž někdejší zavedené pořádky pryč. Kvůli ruské agresi na Ukrajině chybí v poli tým Kamaz, který v posledních dvou dekádách v pouštní bitvě suverénně válcoval konkurenci. Byla to mašinérie, jež si vysloužila přezdívku modrá armáda, neboť jezdila v šiku tři až čtyř kamionů a díky dokonalé taktice a souhře vyhrála hned 16 z posledních 19 ročníků.

Teď sice na startu mohla stát opět, jenže piloti by museli startovat pod neutrální vlajkou a ještě podepsat prohlášení, že odsuzují ruskou invazi na Ukrajině, což by v jejich zemi bylo považováno za vlastizradu. „Podepisování takových dokumentů považujeme za nepřijatelné. Naše volba je jasná, jsme vždy se svou vlastí. Zvlášť když je v obtížné situaci," napsal Kamaz v oficiálním prohlášení.

„Příležitost získat výborný výsledek je určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i chvilku vynechali. Myslím si, že závod bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější. Na špici se to může pěkně střídat," věští Aleš Loprais.