Drsný rozjezd Dakaru: Podmol má zlomený obratel a končí, Engel pomáhal zraněnému soupeři

„Rentgen mi zlomeninu potvrdil, možná mám nalomené také žebro. Jízda mě hodně bavila, ale najednou jsem letěl z motorky a nenafoukl se mi airbag. Je mi to líto, stydím se. Na tohle jsem půl roku netrénoval. Za rok se chci vrátit a vyhrát," prohlásil Podmol, který byl mezi prvními v kategorii bez asistence.

Plánoval, že pojede na letošním ročníku Dakaru více hlavou. Nebude spěchat a dá si pozor na pasti. Jenže úvodní etapa byla až příliš záludná. Vedla totiž po kamenitých kopcích, řečištích a ve vysokých dunách. „Vedl jsem mojí kategorii Malle Moto a fakt jsem si to na trase užíval. Bavilo mě to, zapomněl jsem také na problémy, které jsem měl s rukou. Jenže zničehonic jsem z motorky vyletěl a pak už si nic moc nepamatuji," popisoval havárii Podmol.

Nepomohl ani airbag v jeho kombinéze, který by měl za normálních okolností náraz ztlumit. „Vůbec nevím, jak je to možné. Podle navigace jsem byl pět minut v bezvědomí, zdál se mi hezký sen o tom, jak jsem u moře. Pak se vzbudím a vidím dva kluky v helmách. Došlo mi, že jsem fakt na Dakaru. Zkontroloval jsem ruce a nohy, které byly v pohodě, ale cítil jsem obrovskou bolest v zádech," dodal Podmol.

I přes ukrutné bolesti se nevzdal. „Těch třicet kilometrů jsem dojel do cíle, byl to bolestivý nářez. Asi nejšílenější jízda v mém životě. Poté mě ještě čekala cesta 190 kilometrů do bivaku po silnici, abych dokončil etapu. V takových bolestech, že jsem nemohl ani dýchat. Stále jsem ale doufal, že mám třeba jen nějak blbě vyhozené žebro."

Po vyšetření u lékařů se ale rozhodl ze závodu odstoupit. Za rok se však chce vrátit.

Engel pomáhal soupeři

Podmolův krajan Milan Engel se zase proměnil v záchranáře, když jednomu ze závodníků přivolal vrtulník. „Rozsekal se přede mnou, pak jsem tam s ním raději počkal," popisoval závodník z týmu ORION – Moto Racing Group. Jednalo se o Španěla Cesara Roja, jenž před českým jezdcem drsně havaroval.

Dojmy Martina Michka z první etapy: Masakr, důkladná prověrka, půlka etapy na kamenech!Video : Moto Racing Group

„Musel jsem mu zmáčknout tlačítko, aby přiletěl vrtulník a pak tam s ním počkal. Měl zlomenou klíční kost a zápěstí. Poté jsem se musel vrátit zpátky do tempa a závodit. Bylo to náročné, vypadlo asi hodně lidí. Navigačně jsem sám trefoval všechno," popisoval Engel, který do cíle dojel na 79. místě. Pořadatelé by mu ale díky záchraně soupeře měli odečíst dvacet až třicet minut z času.

V nemocnici skončil také Sam Sunderland, loňský celkový vítěz v kategorii motorek.

„Hodně mě překvapilo, jak to pořadatelé natáhli. Byla to opravdu těžká etapa, dojezdový čas byl fakt dlouhý. Zároveň to bylo technické, nebezpečné. Hodně kamení, což dalo zabrat všem. Na zahřátí docela výživná etapa," ulevil si Engel.