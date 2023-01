Chudák navigátor, na Dakaru z něj udělali prodejnou holku. Den volna v jadrné nadsázce

Chlapská sranda nezná mezí, kolegové se nešetří. Posádky týmu Buggyra ZM Racing využily volného dne na Rallye Dakar k odpočinku a také umožnily nahlédnout pod pokličku dění na slavné soutěži. „Je to zatím fantastický Dakar. Je dobře, že je těžký. To je duch Dakaru, což je podle mě správné. Tempo je ohromné. Až v cíli se ukáže, kdo to svým způsobem přežil,“ hodnotí šéf týmu Martin Koloc.

Měl by se ozvat, prodejnou couru z něj udělali. Dříve navigoval kamion Martina Šoltyse, letos buginu Josefa Macháčka. David Schovánek se dočkal hanlivého příměru, šlo ovšem o nadsázku v průběhu uvolněného dne klidu. „Pro mě je Dakar v porovnání s minulými ročníky, kdy jsem jel v Tatře, konečně komfortní a konečně si ho užívám. S Pepou Macháčkem jsme zvolili taktiku tak, abychom auto nezničili. Jedeme v klidu a vyčkáváme na soupeře, kteří odpadají, a díky tomu se posouváme kupředu," užívá si Schovánek přechodu z nákladního auta do Can-Amu. Jeden buldočkem, druhý jezevčíkem. Piloti Buggyry neztrácejí na těžkém Dakaru humorVideo : Buggyra Racing Šoltys neskrývá pifku na pořadatele, kteří posádku jeho Tatry 815 obdařili už 45 minutami penalizací. „Technika je v pohodě, ale trápím se s pořadateli. Začalo to tím, že jsme dostali 15 minut penalizaci za to, že jsme vzali kontrolní body na přeskáčku. Pak jsem v bivaku zjistil dalších 30 minut trestu za to, jak byl jeden z členů mé posádky vyfotografován, že nemá správné hodinky, které dostal od organizátorů," láteří pilot. „Nejdřív jsem si myslel, že to je legrace, ale ona to sranda nebyla. Navíc jsme za to dostali i podmíněné vyloučení," kroutí hlavou Šoltys. „Já se cejtím jako starej vůl, ale snáším to dobře. Trochu mě bolí záda, ale zvládám to dobře," směje se Jaroslav Valtr, který pilotuje Tatru Phoenix.