Rychlostní zkouška pátečního dějství měla původně měřit 402 kilometry. Automobily a kamiony však den předtím deštěm nasáklý povrch natolik rozjezdily, že se pro motorky a čtyřkolky stal prakticky neprůjezdný. „Občas to bylo fakt hodně rozbité. Jelo se sice hodně po pevném povrchu pokrytém kameny, ale ten byl na spoustě míst přerušovaný mokrým písčitým polem, kde byly vyjeté šílené koleje. Kdyby do toho člověk ve větší rychlosti najel, zakousla by se mu přední kola a mohlo ho to katapultovat," popsal Tůma.