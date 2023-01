DAKAR ONLINE: Drsný závod pokračuje a Češi znovu touží po vítězství. Michek zatím 16.

Zatím to každý den na dakarské rallye dopadlo v kategorii kamionů českým vítězstvím. A taky hlasitými nářky napříč bivakem, jak drsné vydání si pořadatelé pro všechny účastníky letos připravili, protože tuze trpí těla i technika. „Je to jeden z nejtěžších Dakarů, co za deset let pamatujeme," říká Ervín Krajčovič, šéf české stáje Orion MRG. Zda v nastoleném trendu budou ve třetí etapě pokračovat Češi i přísní organizátoři, sledujte v online reportáži na Sport.cz.

Foto: ORION – Moto Racing Group Motocyklista Martin Michek na Rallye Dakar 2023.Foto : ORION – Moto Racing Group

Článek Tentokrát na závodníky čeká 447 měřených kilometrů, během kterých se přesunou z města Úla do Háilu. „Hned na úvod pojedou možná 50 nejkrásnějšími kilometry v celé rallye," slibuje ředitel soutěže David Castera. Nicméně vzhledem ke kamenitému profilu, na kterém hrozí řada defektů, i souboji s časem, se piloti jen těžko budou kochat pohledem ven. Sledujte ONLINE: 3. etapa: Úla - Háil (669 kilometrů/447 měřených) A prozatím je to hodně rychlá etapa. Nejrychlejší motorkáři mají už polovinu za sebou a vede Australan Daniel Sanders, byť díky časovým bonusům za otevírání tratě, což je novinka letošního ročníku, je hned za ním pondělní vítěz Mason Klein. Martin Michek je 16. Sestřih 2. etapy Rallye DakarVideo : sntv V kvapíku se jede také v kategorii kamionů, protože při absenci kamazů najednou týmy ze středu pole tuší, že je v jejich silách rvát se o vítězství. „Tempo je ostré, ale to jsme čekali. Zvrhlo se to už od prologu a pokračuje dál. Snažíme se jet konstantně, ale to hlavní se bude rozhodovat až ve druhé polovině v dunových polích," míní Aleš Loprais, zatím lídr v kamionech. Třetí je v této třídě Jaroslav Valtr a pátý Martin Macík. Kamiony vystartují do etapy v 9:22. Rallye Dakar 07:00 - 3. etapa Rallye Slavná Rallye Dakar je v plném proudu. Sledujte program, jednotlivé etapy i účast Čechů