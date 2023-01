DAKAR ONLINE: Loprais vede a za ním další dva Češi! Michek má problémy

A prozatím je to hodně svižná etapa. Nejrychlejší motorkáři se už blíží k cíli a zatím vede Australan Daniel Sanders. Problémy na 300. kilometru zřejmě řeší Martin Michek, protože podle mapy stojí. Na 274. kilometru pak měl pád americký motocyklista Ricky Brabec, jeden z favoritů. Poranil si krk, byl převezen do nemocnice a závod pro něj končí.

„Tempo je ostré, ale to jsme čekali. Zvrhlo se to už od prologu a pokračuje dál. Snažíme se jet konstantně, ale to hlavní se bude rozhodovat až ve druhé polovině v dunových polích," říkal včera Aleš Loprais. A evidentně to platí také dnes.