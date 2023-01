DAKAR ONLINE: Macík ve velkých problémech, Loprais je druhý. Michek mluvil o pekle

"Dnešní speciálka byla dost hustá, zase samé kamení. Také to byl navigační oříšek se zajímavými věcmi. Prostě pravé dakarské peklo. Co mám zprávy, tak všichni jsou opravdu hotoví z této etapy, protože 430 kilometrů to jenom drncalo a foukal protivítr. Fyzicky jsme vycucaní. Nebylo to vůbec jednoduché, takže jsem rád, že jsem v cíli a budu se připravovat na zítřejší den," uvedl Michek po dojezdu.