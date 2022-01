DAKAR ONLINE: Michek dojel 13. Zastaví Loprais modrou armádu Rusů?

Motorkáři se do zkrácené etapy (má 255 měřených kilometrů) vydali tradičně brzy ráno. Michek postupně zvyšoval tempo, a když v závěru někteří favorité udělali navigační chyby, skončil 13. „Za výsledek jsem hrozně rád. Speciálka byla rychlá, ale v polovině to byl velký mazec. Nicméně držel jsem, snažil jsem se makat co nejvíc. Užil jsem si celou etapu. Byl v ní písčitý a malinko tvrdší povrch, ale jsem šťastný, že jsem v cíli. Držte nám palce, protože Dakar je ještě dlouhý," řekl hned po dojezdu.