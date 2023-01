DAKAR ONLINE: Polámaný Tůma skončil. V kamionech zase přetahovaná s Nizozemci

Je to vlastně rallye velkých paradoxů a teď je vcelku jedno, že už víc než dekádu nekončí Dakar v Dakaru. Nicméně v Saúdské Arábii, která je jedním z největších světových producentů ropy, mají motorkáři nebývalé problémy s palivem, a ještě k tomu dakarskou karavanu v poušti sužuje zima a především déšť. A to tak, že páteční šestou etapu museli pořadatelé výrazně proměnit, neboť původně naplánovaný bivak v Davadmí připomíná bahenní lázeň. Posádky tak dnes čeká o něco kratší rychlostní zkouška a poté dlouhý přejezd do Rijádu. Jak si v etapě povedou nejen Češi, sledujete v online reportáži na Sport.cz.

Foto: Flickr Aleše Lopraise Aleš Loprais na Rallye Dakar 2023.Foto : Flickr Aleše Lopraise

Organizátoři poněkud motají účastníkům hlavy, a tak kvůli neobyvatelnému bivaku Davadmí rozhodli, že minimálně dvě noci ansámbl stráví v Rijádu. Pátek se pojede o 100 kilometrů kratší speciálka (358 km), v sobotu následuje 333 měřených kilometrů z Rijádu do Davadmí. Po cestě do bivaku budou mít jezdci možnost se potkat na pouhé dvě hodiny se svými asistenčními týmy. V neděli pak následuje 345 kilometrů zpět do Rijádu. V pondělí je volný den. ONLINE: Háil - Rijád (767 celkových kilometrů/466 měřených) Výraznou porci dnešních kilometrů mají za sebou motorkáři. Američan Skyler Howes, Martin Michek na něj na 236. kilometru ztrácí sedm minut a je 12. Nejede už jeho kolega Milan Engel, jenž nedokončil čtvrteční etapu. Zda bude pokračovat mimo oficiální pořadí, se ještě nerozhodl. „Bude moct nastoupit, pokud nepromešká více jak tři etapy, ale nemá nárok na cílovou rampu a celkové hodnocení. O tom se rozhodneme až v pátek," řekl Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion MRG. Mechanici už rozebrali jeho motorku a zjistili, že benzin byl skutečně nekvalitní, nicméně nehrál v poškození motoru klíčovou roli. Martin Michek je po páté etapě spokojený, problémy s benzínem se mu naštěstí vyhnulyVideo : Orion Moto Racing Group Do šesté etapy nenastoupil ani čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který byl po čtvrtku hodně potlučený. „Ve čtvrtek večer, když jsem se vrátil z etapy, tak jsme se rozhodli poté, co jsem měl zase karambol, že skončíme v závodě. Čtyřkolka při karambolech dostala takový záhul, že už ani nemáme náhradní díly, co bychom potřebovali vyměnit. I rám je popraskaný," vysvětlil padesátiletý jezdec. Navíc není stoprocentně zdravotně fit. Již ve čtvrtek přiznal, že si při pádu o den dříve pohmoždil nohy a na čtyřkolce nemůže při jízdě stát. „Dakar je obrovský závod, vyvíjí obrovskou zátěž na fyzičku a tělo. A každá drobná odřenina, poranění ho zpomaluje. A já už jich mám docela hodně, už to nešlo." Motocyklista Jan Brabec zase jede s podvrtnutým kotníkem. Tvrdá zkouška pro mladičkou pilotku. Aliyyah Kolocová otočila svůj speciál přes střechuVideo : Buggyra Racing Kategorie kamionů odstartovala tradičně později. Nepřekvapí, že je to na mezičase na 84. kilometru opět česko-nizozemský souboj. Martin Macík je třetí se ztrátou dvou minut na Mitchela van den Brinka, ve stejném tempu jako Macík jede i Aleš Loprais, celkový lídr. Bude z toho i dnes český triumf?