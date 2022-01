Jako první se do etapy, která má start i cíl na stejném místě, vydali brzy ráno motocyklisté. A David Castera, ředitel závodu, sliboval: „Dnes začne opravdové závodění. V první etapě čeká závodníky hodně písku, ale ještě to nebudou duny. Bude to takový malý slalom obtížný pro navigátory plný kopců i atraktivních sjezdů. Právě při sjezdech z vysokých vrcholů musí být piloti velmi opatrní. Zkrátka bude to hned na úvod velmi milá písečná ochutnávka."