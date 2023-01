DAKAR ONLINE: Promění se etapa zase v české mistrovství?

Jako by si v Saúdské Arábii uspořádali otevřené mistrovství republiky a coby slušní hostitelé přizvali i pár nizozemských soupeřů. Pokračovatelé slavné dakarské tradice Lopraisů či Moskalů totiž výtečně vstoupili do nového ročníku rallye, když v úvodní etapě obsadily české posádky v kategorii kamionů hned tři z prvních čtyř míst. Jenže co bylo včera je zapomenuto, protože s pondělkem přichází nová porce ostrých kilometrů. Jak si povedou ve druhé etapě Macík, Loprais či Valtr tentokrát, můžete sledovat v online reportáži Sport.cz.

Foto: MM Photo Martin Macík na Rallye Dakar 2023.Foto : MM Photo

Článek Už po nedělním testu, který měl být jen na rozehřátí, mluvili mnozí účastníci o masakru. Motocyklista Libor Podmol dojel do cíle polámaný a rozhodl se rallye předčasně ukončit. Šrámy měl i David Pabiška a čtyřkolkář Zdeněk Tůma popisoval: „Viděl jsem ve vzduchu záchranné vrtulníky. Na začátek to bylo fakt těžké. Jeden z nejnáročnějších startů na Dakaru. Bylo to fakt brutální." Také Aleš Loprais, druhý v kamionech, po dojezdu kroutil hlavou. „První etapa ukázala, jak se Dakar bude vyvíjet a kam to chce organizátor náročností posunout. Na trati zůstávala ještě spousta aut a v noci budou v poušti zažívat krušné chvilky," tušil. ONLINE 2. etapa: "Sea Camp" - Úla (590 kilometrů celkově/431 měřených) A podle popisu pořadatelů i druhé dějství se bude v lecčems podobat tomu úvodnímu. Účastníky čeká 430 měřených kilometrů, během kterých se přesunou do města Úla. Znovu budou na trati rychlé kamenité pasáže, aby v závěru přišlo na řadu dunové pole. „Tam se bude rozhodovat," věští David Castera, ředitel soutěže. Jak si s nástrahami poradí Češi tentokrát?